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За два года «безвиза» жители Украины совершили 33 млн поездок в ЕС — СМИ

Общество

Визовый режим между ЕС и Украиной был отменён 11 мая 2017 года

Киев, 24 мая 2019, 11:17 — REGNUM  За два года действия безвизового режима между Украиной и Евросоюзом, его преимуществами воспользовались 2,5 млн граждан Украины. Об этом сообщил 24 мая закарпатский ресурс Mukachevo.net со ссылкой на данные погранслужбы.

Всего было совершено более 33 млн поездок, а ежегодный прирост желающих составил более 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, в скором времени ожидается отмена виз между Украиной и Монголией. Правительство Украины приняло соответствующий указ, который должен подписать посол Украины в Польше Андрей Дещица.

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