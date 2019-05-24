За два года «безвиза» жители Украины совершили 33 млн поездок в ЕС — СМИ

Киев, , 11:17 — REGNUM За два года действия безвизового режима между Украиной и Евросоюзом, его преимуществами воспользовались 2,5 млн граждан Украины. Об этом сообщил 24 мая закарпатский ресурс Mukachevo.net со ссылкой на данные погранслужбы.

Всего было совершено более 33 млн поездок, а ежегодный прирост желающих составил более 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, в скором времени ожидается отмена виз между Украиной и Монголией. Правительство Украины приняло соответствующий указ, который должен подписать посол Украины в Польше Андрей Дещица.

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