Ректору МГУ присвоили звание заслуженного в Ингушетии

Москва, , 11:11 — REGNUM Власти Ингушетии высоко оценили заслуги ректора МГУ Виктора Садовничего перед республикой. Ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки Республики Ингушетия». Об этом ректору сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ходе встречи в Москве 23 мая.

Евкуров вручил ректору нагрудный знак и приветственный адрес, а также пригласил его принять участие в праздновании 25-летия Ингушского государственного университета, которое будут отмечать в республике осенью 2019 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы субъекта.

Ректор МГУ рассказал, что за несколько последних лет получили дипломы юристов, экономистов, переводчиков, психологов, специалистов в сфере государственного и муниципального управления несколько десятков жителей Ингушетии. В настоящее время в МГУ обучаются около 60 ингушских студентов. Он поблагодарил Юнус-Бека Евкурова за постоянное внимание к ним со стороны властей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2003 году ректор МГУ Виктор Садовничий был удостоен звания почетного гражданина города Карачаевска. В том же году в Карачаево-Черкесском государственном университете были учреждены 10 стипендий имени Садовничего.

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