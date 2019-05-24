Русский Север, деревья: «пока эта ель не падет, дак я не умру...»

Владимир Станулевич, , 11:07 — REGNUM

«Поморская энциклопедия» о лесах Архангельской области: «…хвойные леса, занимающие 81% лесопокрытой площади. Из хвойных лесов наиболее распространены темнохвойные, образованные елью и занимающие более 67% лесопокрытой площади. Леса с преобладанием сосны занимают 32%, …лиственницы, сосны сибирской — 1%… Среди лиственных лесов на долю березняков приходится 94%, осинников, ольшанников, ивняков — 6%». (1).

В области есть несколько мест, где деревья славятся как особенные, один вид которых настолько необычен, что они с первого взгляда «не от мира сего». Это сосна в деревне Зехново и священные рощи Кенозерья, дерево у Кудемского шоссе. Чем необычны? Во-первых размеры дерева — они значительно больше окружающих. Во-вторых причудливо, как под влиянием чьей-то воли, вывернутые ветви-сучья. В-третьих — само место, окруженное разговорами о священных рощах, деревьях и леших, даже днем имеет свою особую энергетику, дают выброс адреналина. А если прогуляться к дереву лунной ночью, да еще зимой, то не дерево кажется иным в нашем мире, а ты как бы попадешь в иной, чужой, мир. Сказочный лес — вот, что приходит в голову.

С.В.Третьяков, С.В.Коптев, В.П.Косарев, ученые в области лесоустройства Архангельского ГТУ: «На территории Кенозерского национального парка встречается несколько таких деревьев, называемых святыми… Одно из них — это живописная сосна диаметром 116 см, высотой 15 м в возрасте около 200 лет. Она стоит у автомобильной дороги Конево — Усть-Поча… На дереве привязаны многочисленные ленточки, платки и т.д. которые оставляют местные жители, когда уезжают из родных мест. Эти вещи имеют ритуальное значение… Другое святое дерево, у деревни Зехнова, представляет собой громадную сосну диаметром 110 см и высотой 22, 4 м в возрасте 200 лет… Рядом проходит проселочная дорога и стоит старинный деревянный крест с иконой и повязанными платками. Местное население связывает со священной сосной обычаи, исторические события и легенды.

В настоящее время на территории Кенозерского национального парка сохранилось большое количество участков леса, получивших общее название «святые рощи»… Предполагается, что они возникли на местах капищ или нахождения древних идолов. В каждой роще находится крест или часовня как знак святости как таковой… Ограничение в хозяйственном использовании этих участков связано с традициями местного населения. В этих участках нельзя рубить деревья, ломать сучья, заготавливать бересту… Окрестное население относится с суеверным страхом и почетом к этим местам, считая, что роща принадлежит тому угоднику, для которого в роще поставлена часовня. Обычно и названия священных рощ даются по названию часовни…

Особое место занимают священные рощи расположенные на кладбищах. На территории Кенозерского национального парка таких рощ несколько. В северное части в деревне Филипповская (Почозерский погост — прим. автора) роща на кладбище обнесена забором. Роща на кладбище представляет собой смешанный разновозрастной сосново-еловый с примесью березы древостой в возрасте ели 200 и 130 лет, сосны 200 и 130 лет, березы 80 лет… В роще стоит часовня XIX века…

В литературе описывается несколько способов определения места для строительства храма с использованием дерева. В одних случаях дерево сплавляли по реке и там, где оно приставало к берегу, возводили храм. В других случаях в лесу вырубали дерево, грузили его на сани, клали икону и пускали лошадь. Церковь ставили там, где лошадь встала. При этом речь идет о священном дереве, предназначенном свыше специально для храмового строительства» (2).

Н.А.Криничная, этнограф и фольклорист, Карелия: «Слово ДРЕВНИЙ является прилагательным к ДРЕВО, подтверждается и современными лингвистическими исследованиями. В слове РОД, осмысляемом как совокупность родичей, предполагается значение произращения. Лексема же КОРЕНЬ синонимична понятиям «РОДИНА, НАСЛЕДСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО, ДЕРЕВНЯ, ВЫСЕЛОК». В пословицах КОРЕНЬ. как и ПЕНЬ — отец, а ОТПРЫСК — дитя. Близкое значение имеет и слово ПОДРОСТОК. В конце соти итоге их совокупности подобных представлений ведет начало и образ генеалогического древа, связанный с родословной людей и народов» (3).

Записано в деревне Кречетово-Лаптево, Каргопольского района Архангельской области: «Там это за деревней, вот, значит, за Чуриловым же деревня-то, она же там елка большая за деревней стоит, как вот эта, елка-то вот у этих, и все время свет горел, а тогда еще и никакова электричества не было нигде, еще лучину жгли, еще и свечей не было. Так это, он все говорил, что не можут ее не срубить, ничево. Не могли ее не срубить и ничего сделать. Я слыхала: говорят, со всех сторон посекут, а не можут ничего сделать. Многие говорили что вот на елке горит свет, а тогда еще и никакого электричества не было… Она… не порат высока… Я ездила… Не порат такая высокая, там вершинка такая развесистая…» (4).

Н.А.Криничная: «В традиционных воззрениях крестъянина, во многом основанных на архетипических проявлениях, всегда находится место для представлений о деревьях-людях, деревьях-животных и даже деревьях-людях-животных… Особенно подвержено мифологизации восприятие сосны, ели, можжевельника, березы, липы, осины, ольхи, черемухи и других деревьев. Приоритет в таком ряду имеют вечнозеленые и долговечные растения (5).

В северно-русских поверьях, имеющих аналоги в мифологии народов мира и восходящих к тотемическим представлениям, в дереве заключена внешняя душа человека, срок жизни которого ограничен продолжительностью жизни соотнесенного с ним дерева, и наоборот. И потому индивид не умирает, пока живо дерево, являющееся своего рода вместилищем его жизненной силы, или души: «А у нас вот старик был., дак говорит: «Пока эта ель не падет да на наволоке, дак я не помру». Ель пала — ведь ен помер. А ель не пала пока он не помер» (6).

В северорусской традиции подобный образ представляют в первую очередь сосна, ель, береза. Устойчив мифологический сюжет: один знакомый мужик (обычно его называют по имени либо по имени-отчеству) распилил на дрова то или иное священное дерево. За это он был сразу наказан: у виновника отнялись ноги или с ним что-то случилось-сделалось. В другой бывальщине свекра, который начал рубить березу, при первом же ударе так швырнуло, что он умер из-за ушибов: «А он во сне увидел: не надо было трогать эту березу». Ведь согласно анимистическим верованиям, сорвать ветку с дерева означает сломать руку невинному человеку, а срубить почитаемое дерево — то же, что совершить убийство» (7).

М.И.Нифонтова, деревня Майлахта, Кенозерье, Архангельская область: «Где часовня была Тихвинской Божией Матери по дороге на Ошевенск, там Филька ель распилил на дрова — и у него ноги отнялись, с ним что-то сделалось, так он крест там ставил.

Видела сосны у Сысова? Сейчас только две осталось, а было больше. Не мы сажали, не нам и рушить. А Николай Яковлевич тот сосну на пни распилил, и с ним что-то случилось. Так он к Дальнему Макарию ходил и вокруг озера на коленках ходил. Так вылечился» (8).

Н.А.Криничная: «В одной из бывальщин стоило «дедке» «тюкнуть» топором по суку сухой сосны, стоящей за рекой (знак потусторонности), чтобы употребить ее на дрова, как тотчас же у его ног, откуда ни возьмись, появилась маленькая собачка, а вслед и «мужчина», «такой высокой и в таком не балахоне, а в таком, как, говорит, плаще». В этом «мужчине» виновник сразу опознает лешего, в образе которого, помимо прочего, есть признаки предка, покойника, но в первую очередь — древесного духа, покровителя деревьев и тп. (9).

Они (деревья) блюдут идущих из глубины веков установления, незыблемо храня по отношения к людям закон гостеприимства: «Пришел мужик к сосенке и пожаловался: «Сосенка — матушка, пусти ночевать». К сосне ночью приходит другая: «Поди, — говорит — матушка умират». Сосна говорит: «Нельзя, у меня ночлежник запущен». Вот она другой раз к ней приходит: «Иди ты — говорит — скурее». «Нельзя — говорит — раз у меня ночлежник запущен». Вдруг не так далеко сосна повалилась, шум по лесу пошел (10).

В дошедшей до нас традиции преобладают образы деревьев, в которые в моменты смертельной опасности либо после своей смерти перевоплотились люди. Например, в сказке часто принимает облик дерева героиня, спасающаяся от преследования (11).

Иногда дерево — это совокупность родственных между собой персонажей. Причем основной персонаж перевоплощается в ствол, а производные от него — в ветви. Такова баллада о загубленной свекровью невестке с «малыми детушками».

… «лесной» подвешен в «деревине». Он просит охотника вызволить его оттуда. Заметим, что в данном случае не исключены глухие отголоски древнего похоронного обряда «с погребением в колоде, установленной на дереве». Дело в том, что в новгородских говорах ДЕРЕВИНА — это не только отдельное дерево или срубленный ствол, бревно, но и КОЛОДА, означающая в народных говорах также ДОЛБЛЕНЫЙ ГРОБ. Вообще, образ дерева устойчиво включен в символику похоронного обряда. Вспомним хотя бы эпизод, в котором леший, прогневавшись на пастуха за какую-то провинность, раскалывает ЛЕСИНУ — ствол дерева и сажает его в образовавшийся «росщеп» — по сути, в ту же колоду (12).

В других голографических образах дает себе знать архетип «животное-дерево»: «видим, что, говорит, будто КОНЬ наш стоит, серый был, как будто он наклонят голову и ест. Подъехали — береза. Склонивши БЕРЕЗА стоит». Подобной НАГИБИНЕ — изогнутому стволу-стеблю-изогнутой ветви — некогда придавался мифологический смысли, иначе этот образ не сформировался бы в орнаментике вышивки (13).

Дерево связано, с одной стороны, с миром людей, а с другой — с инобытием, потусторонним миром. Им маркировано ТАКО МЕСТО, ТАКОЕ МЕСТО КРУГЛОЕ, ТАКАЯ ЛУЖАЙКА, ТАКОЙ КРУЖОК. …дерево расположенное в его центре, имеет некоторые признаки мирового дерева, соединяющего мир людей с трансцедентным миром (14).

Дерево осмысляется как путь в иной мир и обратно. Не случайно ДЕРЕВО И ДОРОГА, по мнению исследователей, имеют в славянских языках этимологической родство. Причем наиболее близким к нижнему миру в народных верованиях считается комель. Вот почему в ритуальной практике исключительное внимание уделяется именно этой части дерева, особенно если оно выворочено вместе с корнями. Например, пастух, вступая в договор с лешим, подходит к такому комлю, спихивает вниз полагающиеся в таком случае «относы» и глядя «туды» между ногами, как бы «разговариват» с обитателями нижнего мира, к каковым в данном контексте принадлежит прежде всего леший. Ночующий же под деревом (под елкой) может столкнуться и с визуальными проявлениями потустороннего. Во сне, т. е. состоянии, преодолевающем границы между мирами, открывается некая иная реальность, не принадлежащая нашему миру: расположившемуся на ночь под деревом привиделся человек, шедший с двумя собаками (такой персонаж обычно идентифицируется с лешим). Как только контактер проснулся, выяснилось, что «ничего нет» (15).

Предпосылкой такому восприятию обычно служит особое психологическое состояние, в котором пребывает очевидец происшествия в тот момент, когда он принимает березовый пень за человека, да еще мало что задумавшего: «Я сам лично иду, а темно уже было, смотрю человек стоит. А я небольшой был так, боюсь: «Как же, человек, мало ли чего он стоит». Потом иду-иду, подошел. А березовый пенек стоит и все. А будто человек, хоть лопни» (16).

Н.В.Бычкова, деревня Кубово, Карелия: «С Андрюшкой с покойным заблудилисе, видно и деревня. Ходили волнухи брать. Набрали волнух по корзине, вот и пошли. Шли-шли-шли, пришли, пень такой большой, широкой. Ну и Ондрей не знат, куды идти. Он был постарше меня.

Вернулись, опять пошли. Походили-походили — опять к тому же пню пришли. Ну и я вижу, что тут что-то неладно, а ему ничего не говорю. В леву сторону пошли. Походили — опять ко пню пришли. Потом я говорю:

— Ондрюшка, ты чего кружиссе-то, третий раз ко пню пришли!

— А, Наташка — говорит — я чего-то не знаю.

Постояли.

— Давай — я говорю — пойдем в эту сторону.

Как подались — а дорога рядом, деревню видно» (17).

Н.А.Криничная: «Связь пня с иным миром отражается и в приглашении «сесть на пенек». Согласно мифологическим рассказам, это предложение, исходящее от загадочного незнакомца, как бы случайно повстречавшегося в лесу, таит в себе угрозу для жизни человека, которому оно адресовано. Тем более что предложение: «Ну, давай сядем на пенечек покурим» обращено к дровосеку, рубившему деревья и тем самым провинившемуся перед лешим (это был он), оберегавшим лес. Лишь предусмотрительность мужика избавляет его от рокового исхода. Сняв «дельнички» рукавички, мужик кладет их на пенек со словами «Господи, благослови», — что и предотвращает перемещение дровосека за грань бытия. Такая угроза сохраняется даже в том случае, когда люди лишь «все бегают-бегают через пенечки». Они попадают в замкнутый круг, несколько раз возвращаясь к одному и тому же месту, где собирались «волнухи», но так и не находя дороги домой» (18).

Г.П.Попова, село Анхимово, Вологодская область: «Одна женщина ходила искать коров в лес ночью. Видит, сидит на осиновом пне женщина, волосы длинные, да и говорит:

— Чего ты ходищь?

— Ищу коров.

— Да вона твои коровы!..

Посмотрела — а они тут и ходят. Так и нашла. Это будто лешачиха сидела сама.

Так уж чушь это: видела б она лешачиху, так уж, наверное, померла» (19).

Н.А.Криничная: «Представления о связи с иным миром относятся не только к пню, но и к колоде-колодине, прежде всего к вырванному с корнями дереву или толстому стволу упавшего дерева. Лес, заваленный буреломом, полный таких колод, называют колодливым, колодистым. Он символизируете царсво смерти. В контекст, определяемый подобным лесом, наиболее органично вписывается леший, чьем образе есть, помимо прочего, признаки и предка и покойника…» (20).

К.М.Клементьев, деревня Кузелевская Шенкурского уезда, Архангельской губернии: «Взял скотину хозяин, которого скотина, в баню украл. А в бане лесной не может найти, и хозяин пастуху предъявил, что корова пропала. Пастух к лесному, а лесной искать. Лесной скотину приташшыл вовсе издалеку, нашол подходяшшую.

Пастуху нужно идти на другой день в лес пасти, мужык из бани и выпустил корову. Пастух как пригонил на бор6 у него две коровы вместо одной. Леший говорит:

— Скотина дома, а у меня сколько трудов вышло. Я всю вселенну обежал.

Пастуха взял… да лесина была; надвое он ращепнул эту лесину, да в рощеп и посадил» (21).

Н.А.Криничная: «Ассоциация колоды со смертью (ослабленный вариант — смертельной опасностью) в народном мировосприятии имеет глубокие корни. В различных диалектах одним из основным значений лексемы колода является «гроб выдолбленный из ствола дерева». В древнерусском языке 11−17 вв лексема КОЛОДА употреблялась в значении «толстое дерево, бревно, гроб». «Колодчатая домовина» долго использовалась в погребальной практике старообрядцами, строго придерживавшимися древних обычаев» (22).

М.Ф.Макарова, деревня Кутанаволок, Карелия: «Иван-то Лебедев пришел тоже в лес, дров рубить. Вдруг, говорит, собачка бежит. А я говорю:

— Господ Иисусе, какая собачка бежит.

Гляжу, говорит, идет человек.

— Ну что, дед, дровца секешь?

— Да, — говорит, — секу (Анисьи Лебедевой отец). — Да, — говорит — секу, — говорит.

— Ну давай сядем на пенечек, — говорит, — покурим.

— Ну дак что, — говорит, — давай сядем.

Взял, говорит, рукавички снял, а сам говорит:

— Господи, благослови, — рукавички клал на пенек и сказал.

А он мне и говорит:

— Знал, что сказать!

Ну, дак покурили, говорит, да собачка пошла. И он пошел. Как лес, говорит, зашумел! Дак думал, что меня, говорит, унесет. Но, лесной это приходил» (23).

Н.А.Криничная: «И все же, согласно мифологическим рассказам, коммуниканту обычно удается предотвратить роковой исход. По одной из версий, уже готовый сесть на колоду, он невзначай упоминает имя Господа — и опасность минует: леший, который под влиянием христианских воззрений трансформировался в «нечистую силу», удаляется — «как лес, говорит, зашумел». Благополучно заканчивается контакт с иным миром и в том случае, если человек успеет вовремя соскочить с колоды. И даже когда он какое-то время уже просидел здесь, дело опять таки не безнадежно. Стоит контактеру вспомнить первое слово, с которым началось совместное с лешим пение, по инициативе этого мифического существа и начатое, как ему удается, преодолев магию пения, вернуть ситуацию к исходному состоянию и, как бы замкнув временной круг, остаться «здесь» и не уйти «туда». Не случайно именно теперь перед контактером открывается дорога, ведущая в деревню: «Выбежал, говорит, каких-ни метров пятьдесят дорожка, дорожка. Я по этой дорожке домой и прибежал» (24).

Примечания:

Поморская энциклопедия. В 5 томах. 2006−2017. Т.2. С.26−27 С.В.Третьяков, С.В.Коптев, В.П.Косарев. Святые рощи и деревья Кенозерского национального парка. В сборнике «Кенозерские чтения. Материалы первой Всероссийской научной конференции «Кенозерские чтения». Архангельск. 2004. С.337−350 Н.А.Криничная. Крестьянин и природная среда в свете мифологии. Былички, бывальщины и поверья Русского Севера. М. 2011. С.17−18 Каргополье: фольклорный путеводитель. Предания, легенды, рассказы, песни и присловья. Под редакцией А.Б.Мороза. М. 2008. С.83−84 Н.А.Криничная. Крестьянин и природная среда в свете мифологии. Былички, бывальщины и поверья Русского Севера. М. 2011. С.18 Там же. С.20 Там же. С.21 Там же. С.166 Там же. С.22 Там же. С.26 Там же. С.26 Там же. С.30 Там же. С.32 Там же. С.36 Там же. С.37 Там же. С.41 Там же. С.191 Там же. С.43−44 Там же. С.191−192 Там же. С.44 Там же. С.181 Там же. С.45 Там же. С.196 Там же. С.46−47

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