Владимирские коммунисты требуют переснять «Игру престолов»

Владимир, , 11:09 — REGNUM Коммунисты из Владимира отправили сценаристам сериала «Игры престолов» письмо с требованиями переснять последний сезон с помощью компартии США, пишут «Владимирские новости».

Андрей Никольский, первый секретарь владимирского областного отделения коммунистической партии «Коммунисты России», обратился к руководству телеканала HBO с просьбой критически оценить все вышедшие серии заключительного сезона истории, которая, по словам составителя письма, полюбилась многим в партии, в том числе из-за наглядной демонстрации результатов действия монархических режимов. Никольский отмечает, что в последнем сезоне сериала отсутствовали неожиданные повороты сюжета, зато присутствовали скучные затянутые сцены, а логика повествования была сильно упрощена.

Он также обратил внимание киноделов на неполноценное раскрытие характера Короля Ночи (в сериале он никак не объясняет свои поступки и погибает от руки девочки), а также на некачественную проработку жизненных историй Дейенерис Таргариен и Джона Сноу. Никольский просит передать новые съемки последнего сезона в руки других специалистов, которые смогли бы раскрыть потенциал творения HBO. При этом желательно, по словам коммуниста, чтобы в работе участвовал отдел культуры компартии США.

Письмо на русском языке было направлено Дэвиду Бениоффу, Д. Б. Уайсу и другим специалистам, принимавшим участие в создании сценария и режиссуре фэнтези-сериала.

«Игра престолов» — популярный сериал, рассказывающий хронику вымышленного псевдосредневекового мира. Он основан на творчестве писателя Джорджа Мартина (его книгах цикла «Песнь льда и пламени»). Финальный сезон истории завершился в мае 2019 года и вызвал негодование у многих поклонников сериала. При этом HBO планирует выпустить новые проекты по этой вселенной в течение нескольких лет.

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