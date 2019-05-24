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В Югре проводится опрос о передислокации подразделения ПВО

Общество

По данному поводу намечены общественные слушания

Ханты-Мансийск, 24 мая 2019, 10:52 — REGNUM  В Ханты-Мансийске проводится опрос о переводе подразделения войск ПВО за пределы города. Для выяснения мнения жителей голосование размещено на сайте горадминистрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, жители столицы Югры, дома которых расположены рядом с радиолокационной станцией, неоднократно обращались к властям региона и даже к президенту России Владимиру Путину с просьбой законсервировать работу объекта Министерства обороны. На момент строительства жилых домов станция не работала. Сейчас она, по мнению хантымансийцев, создаёт опасность здоровью людей электромагнитными и радиационными излучениями, хотя надзорные органы сообщают, что излучение рядом с домами в пределах нормы. Кроме того, людям не даёт покоя частый вой сирен.

В мэрии признали, что на карте Ханты-Мансийска «радиолокационные станции войсковой части отображены как объекты для ликвидации и перебазирования, санитарно-защитные зоны от РЛС на карте не отображены, соответственно согласование указанных зон не проводилось».

Опрос горожан проводится в преддверии общественного обсуждения вопроса о переносе радиолокационной станции. Обсуждение состоится 30 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Ханты-Мансийска просят Путина закрыть станцию Министерства обороны

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