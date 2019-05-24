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Кадыров пообещал переселить жителей бараков в новые квартиры в Грозном

Общество

Жилье будет предоставлено в течение двух недель

Кадыров пообещал переселить жителей бараков в новые квартиры в Грозном
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Долгожданная квартира

Грозный, 24 мая 2019, 10:40 — REGNUM  В Чечне получат новое жилье жители Старого посёлка в Старопромысловском районе Грозного. По решению главы республики Рамзана Кадырова до окончания священного месяца Рамадан будут переселены в новые квартиры 50 семей. Об этом чеченский лидер написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"Они получат квартиры в Грозном со всеми условиями до конца священного месяца Рамадан. Также я распорядился создать специальную комиссию, которая рассмотрит и решит наиболее острые проблемы жителей Старого посёлка», — написал глава региона.

Он сообщил что о проблемах людей, проживающих в бараках советских времен, доложил ему мэр Грозного Ибрагим Закриев. Ознакомившись ситуацией на месте, Кадыров принял решение помочь людям. Финансовую сторону вопроса взял на себя Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, за что глава Чечни поблагодарил его руководителя — Аймани Кадырову.

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