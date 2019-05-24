Кадыров пообещал переселить жителей бараков в новые квартиры в Грозном

Грозный, , 10:40 — REGNUM В Чечне получат новое жилье жители Старого посёлка в Старопромысловском районе Грозного. По решению главы республики Рамзана Кадырова до окончания священного месяца Рамадан будут переселены в новые квартиры 50 семей. Об этом чеченский лидер написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"Они получат квартиры в Грозном со всеми условиями до конца священного месяца Рамадан. Также я распорядился создать специальную комиссию, которая рассмотрит и решит наиболее острые проблемы жителей Старого посёлка», — написал глава региона.

Он сообщил что о проблемах людей, проживающих в бараках советских времен, доложил ему мэр Грозного Ибрагим Закриев. Ознакомившись ситуацией на месте, Кадыров принял решение помочь людям. Финансовую сторону вопроса взял на себя Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, за что глава Чечни поблагодарил его руководителя — Аймани Кадырову.