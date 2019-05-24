В парках Москвы откроются летние детские лагеря

Москва, , 10:23 — REGNUM В парках Москвы для отдыха детей откроются летние лагеря. Отдых детей будет организован в две смены — с 27 по 31 мая и с 3 по 7 июня, сообщается на портале градоначальника.

Для детей организуют творческие мастер-классы, спортивные игры, познавательные лекции, занятия актерского мастерства и другие развлекательные мероприятия.

Летом в столице будут работать детские лагеря в восьми парках: в Парке Горького, в парке «Фили», «Сокольники», «Красная Пресня» и др. Все детские лагеря — платные, в стоимость путевки входит питание.

Подробнее: В РФ открыта горячая линия по безопасности летнего отдыха детей

Как сообщалоИА REGNUM, на территории РФ функционирует более 45 тыс. оздоровительных организаций для детей. По итогам более 9000 проверок в отношении 1500 организаций специалисты МЧС выявили 800 учреждений с нарушениями.

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