Бармены на Stagecoach не поверили, что Том Хэнкс совершеннолетний

Индио, США, , 10:47 — REGNUM Голливудской звезде Тому Хэнксу не продали алкоголь во время кантри-фестиваля Stagecoach в Индио, штат Калифорния. История вечно молодого актера (которому уже 62 года) прозвучала в эфире передачи The Ellen DeGeneres Show на YouTube.

Том Хэнкс посетил фестиваль в выходные дни вместе с женой Ритой Уилсон, актрисой и певицей — она должна была участвовать в музыкальном блоке мероприятия. Том захотел купить алкогольные напитки и обратился к четырем женщинам-барменам, однако ни одна участница квартета не согласилась продать актеру спиртное без предъявления удостоверения личности.

Дискуссия длилась двадцать минут, в течение которых он и ругался с продавцами, и пытался подкупить их входными билетами на различные события, однако приблизиться к покупке алкогольного напитка ему не удалось. Наличие бороды Тому Хэнксу тоже не помогло. Спустя некоторое время после инцидента к актеру подошел один из сотрудников фестиваля и надел ему на руку специальный браслет, благодаря которому можно было купить алкоголь на фестивале.

Актер Том Хэнкс родился в Калифорнии в 1956 году. Он известен публике благодаря участию в 80 фильмах (например, «Зеленая миля», «Форрест Гамп», «Код да Винчи»). 43 картины он продюсировал, для шести писал сценарии, еще в восьми принимал участие как режиссер.

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