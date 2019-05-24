Инженера PMI арестовали в США за подделку отчётов для SpaceX

Нью-Йорк, США, , 10:14 — REGNUM Сотрудник американской компании PMI Industries, которая производит комплектующие для SpaceX, арестован в США. Слушание по делу состоялось накануне, 23 мая, в окружном суде США в Рочестере. Джеймса Смолли обвиняют в фальсификации отчётов о проверке критически важных деталей, используемых в ракетостроении крупной аэрокосмической компанией. Обвинение предусматривает максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы. Об этом сообщает газета Democrat and chronicle.

Читайте также: SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next

По версии федеральных следователей, Смолли подделывал подписи в не менее 38 отчётах о проверке деталей, которые использовались для тяжёлых ракет Falcon 9 и Falcon Heavy. Речь идет о таких важных составляющих, как носовой конус, неисправность которого могла привести к катастрофическому исходу миссии. Также в ходе аудиторской проверки было обнаружено 76 бракованных и не прошедших инспекцию деталей.

Сам Смолли рассказал следователям, что подделал подписи как минимум трёх сотрудников компании SQA Services, которая является субподрядчиком SpaceX и выполняла проверки.

Также по теме: Компания SpaceX отложила отправку корабля Dragon к МКС

SpaceX подтвердила потерю капсулы Crew Dragon при испытаниях

Добавим, что SpaceX прекратила своё партнерство с PMI, компания вскоре прекратила свою деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 мая, с третьей попытки тяжелая американская ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала на орбиту. По информации компании-разработчика SpaceX, она доставит на орбиту 60 мини-спутников, которые предназначены для начала создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.