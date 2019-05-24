Опыт Алма-Аты по борьбе с туберкулезом внедрят в странах Туркестана

Алма-Ата, Казахстан, , 10:01 — REGNUM Опыт Алма-Аты по борьбе с туберкулезом в рамках международной инициативы Zero TB планируют внедрить в странах Туркестана. Об этом 24 мая заявил глава управления общественного здоровья Алма-Аты Канат Тосекбаев, сообщает издание Informburo.

По его словам, показатель заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населения в Алма-Ате снизился с 50,4 в 2014 году до 35 — в 2018 году. Показатели смертности с 2012 по 2018 год сократились с 5 до 2,7% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая депутаты маслихата (представительного органа власти) Нур-Султана предложили повысить социальные пособия для больных туберкулезом.

Напомним, в октябре 2018 года управление общественного здоровья Алма-Аты подписало декларацию о намерении присоединиться к международной инициативе Zero TB Initiative, который направлен на создание «островов ликвидации» туберкулеза.

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