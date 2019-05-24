Боевики открыли огонь по силовикам в Дагестане и были уничтожены — видео

Махачкала, , 10:24 — REGNUM Вооружённое столкновение сотрудников сил правопорядка и боевиков в Дагестане произошло 24 мая в ходе проверочных мероприятий силовиков. Они проводились в рамках действующего в Кизилюртовском районе режима контртеррористической операции, сообщили ИА REGNUM 24 мая в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Видео НАК

Бандиты, прячущиеся в нежилом частном доме в селе Султан-Янги-Юрт открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнём трое боевиков были нейтрализованы. На месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы.

В ходе спецоперации никто из силовиков и мирных жителей не пострадал. В настоящее время на месте боестолкновения сотрудники федеральной службы безопасности осуществляют необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 19 февраля режим КТО был введен в Дербентском районе Дагестана в связи с поиском бандитов и их пособников. Был ликвидирован боевик, который прятался в одном из частных домов в поселке Белиджи. Он отказался сдаться и открыл огонь по силам правопорядка. В ходе перестрелки участник бандподполья был нейтрализован.

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