Экс-владелец «Югры» дал показания против задержанного полковника ФСБ — СМИ

Москва, , 09:42 — REGNUM Бывший совладелец банка «Югра» Алексей Хотин дал обвинительные показания против начальника банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина, сообщает 24 мая РБК со ссылкой на источники.

Как сообщили собеседники издания, Хотин рассказал, что несколько лет платил офицеру за покровительство.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник одного из отделов Федеральной службы безопасности России Кирилл Черкалин обвиняется в получении взятки в размере $850 тыс.

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Также по уголовному делу проходят полковник ФСБ Дмитрий Фролов и их подчиненный Андрей Васильев. В ходе обысков в их квартирах были обнаружены многочисленные драгоценности и наличные денежные средства. Общая сумма изъятого оценивается в 12 млрд рублей.

Сам Алексей Хотин был задержан в рамках уголовного дела по факту присвоения или растраты. Его подозревают в причастности к пропаже 7,5 млрд рублей, принадлежавших банку «Югра».

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