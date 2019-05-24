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Знак «потепления»: американская виза семье Бута

Общество

Отсутствие визы – это нарушение прав человека, даже, если он осуждён

Москва, 24 мая 2019, 09:39 — REGNUM  Можно только приветствовать решение США о выдаче визы родственникам осужденного в этой стране гражданина России, предпринимателя Виктора Бута, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Гуманитарная часть личной истории этой семьи редко обсуждается, а отсутствие визы означает невозможность увидеться и это нарушение прав человека, даже если он осужден.

«На фоне обсуждения усиления контактов между Россией и США по многим каналам и вопросам, можно это решение включить в знаки потепления отношений между двумя странами», — полагает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, семья Виктора Бута, который был суждён в США на 25-летний срок за попытку незаконной торговли оружием и поддержку терроризма, впервые получила американскую визу.

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Дело Виктора Бута
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