Спикер Госдумы поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Москва, , 10:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства.

В своем поздравлении Володин отметил, что, посвятив себя служению Русской православной церкви, народу и Отечеству, патриарх способствует развитию межрелигиозного диалога, поддержанию мира и согласия в обществе.

Он также отметил вклад предстоятеля Русской православной церкви в воспитание молодежи, укрепление традиционных нравственных основ.

«Ваши знания и просветительская работа снискали Вам признание и уважение в нашей стране и далеко за ее пределами», — подчеркнул Володин.