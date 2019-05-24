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Спикер Госдумы поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Общество

И отметил просветительскую работу патриарха

Москва, 24 мая 2019, 10:00 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства.

В своем поздравлении Володин отметил, что, посвятив себя служению Русской православной церкви, народу и Отечеству, патриарх способствует развитию межрелигиозного диалога, поддержанию мира и согласия в обществе.

Он также отметил вклад предстоятеля Русской православной церкви в воспитание молодежи, укрепление традиционных нравственных основ.

«Ваши знания и просветительская работа снискали Вам признание и уважение в нашей стране и далеко за ее пределами», — подчеркнул Володин.

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