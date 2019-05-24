Дачники Якутска намерены препятствовать вывозу ТКО на мусорный полигон

Якутск, , 09:51 — REGNUM Представители садоводческих организаций, расположенных под Якутском, намерены преграждать мусоровозам дорогу на полигон для ТКО, если он будет расположен на 26 километре Вилюйского тракта. Своё намерение они аргументируют тем, что норматив расстояния от полигона до аэропорта не соблюдён, и это создаёт опасность для самолётов и территорий, над которыми они будут пролетать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Кроме того, место расположения полигона приведёт к ухудшению экологической обстановки, уверены жители Якутска. Позицию дачников на встрече с первым заместителем мэра Якутска Владимиром Фёдоровым озвучил юрист общественной организации «Союз потребителей Якутии» Иван Бурнашов, пишет «Якутия.инфо».

»Свалки являются местом скопления птиц — там они сбиваются в большие стаи, которые могут стать опасным препятствием для взлетающих и приземляющихся самолётов, — констатировал он. — Поэтому существуют требования к расстояниям мусорных свалок от аэропортов. Согласно требованиям авиационной безопасности, расстояние от крайней точки границы полигона до крайней точки границы аэропорта должно быть не менее 15 километров. Региональное отделение Союза садоводов России провело экспертизу, по результатам которой расстояние составляет всего 11−12 километров. В связи с этим у меня вопрос: согласовывал ли единый оператор данные расстояния с территориальным управлением Росавиации по Якутии?»

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По данным председателя якутского комитета охраны природы Кирилла Алчина, этот вопрос с Росавиацией согласован и нарушений по расстоянию нет. Однако член Координационного совета по ЖКХ и энергетике Наталья Петрова настаивает, что факт несоблюдения положенного расстояния официально подтвержден и может быть оспорен только в суде.

«Исследование проводила независимая экспертная организация. Специалисты выезжали на место и проводили замеры. Они установили, что требуемое расстояние не соблюдено, — сообщила Наталья Петрова. — Я предполагаю, что никто на местность не выезжал и ничего не замерял. Всё делали, сидя в кабинете и подписывали не глядя».

Садоводы намерены оспаривать намерение мэрии Якутска и регионального оператора по вывозу ТКО ООО «ЯкутскЭкоСети» разместить мусорный полигон на 26 километре Вилюйского тракта. Дачники уже собирают подписи против этих планов.

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«Потому что люди не хотят, чтоб в один прекрасный день им на голову упал самолёт. А такое происходит регулярно — только за 2018 год в России произошло более ста инцидентов и повреждений самолётов, связанных именно с птицами. Учтите, что авиационные требования написаны кровью», — подчеркнула Наталья Петрова.

«Мы не дадим проехать ни одной машине на Вилюйский тракт, если вы решите построить полигон!» — заявляют сами дачники.

Их не устраивает и то, что мусорный полигон нарушит чистоту озер и реки Мархинка, а также может привести к загрязнению лесной территории, где жители Якутска собирают ягоды и грибы.

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Как сообщало ИА REGNUM, регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в центральной зоне Якутска подозревают в том, что он может не справиться со взятыми на себя обязательствами. В соглашении, заключённом с компанией ещё в 2016 году, говорится, что полигон для ТБО и мусоросортировочную станцию «ЯкутскЭкоСети» должна построить до 18 сентября 2019 года, директор компании Денис Тон уже заявил о том, что первый объект будет введен в эксплуатацию в лучшем случае 31 декабря 2019, а мусороперегрузочная станция в Базовом переулке строиться вообще будет.

Напомним, конфликты вокруг регионального мусорного оператора будоражат Якутию с февраля 2019 года, когда «ЯкутскЭкоСети» не заплатил перевозчикам мусора за выполненную ими в январе работу, а они собирались перестать вывозить ТКО. Мусорный коллапс тогда предотвратили уговоры представителей мэрии Якутска. Среди претензий к региональному оператору также озвучиваются слишком высокие тарифы, около 30% в котором составляет инвестиционная составляющая, то есть деньги на строительство мусорного полигона.