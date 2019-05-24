До края 7 метров: пропасть всё ближе подступает к домам в оренбургском селе

посёлок Эксперементальный, Оренбургская область, , 09:27 — REGNUM В поселке Экспериментальный Оренбургского района Оренбургской улица с 36 жилыми домами все больше приближается к пропасти. Береговая линия старого русла реки Донгуз активно разрушается, что создает угрозу обрушения жилья на ул. Набережная в овраг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Общественники отметили, что у чиновников есть предварительный план берегоукрепительных работ, но он требует доработки. Согласно плану, должны укрепить участок протяженностью 30 метров на нескольких уровнях: основание будет из бетона, бутового камня, сверху проложат трубы для водоотведения.

«Представленный нам план не до конца доработан. Сделав один кусок длиною 30 метров, при этом не укрепив боковые стенки этого же оврага, мы получим обратный эффект, когда через два-три года уже другие дома окажутся в опасности. Такое решение требует доработки, но то, что до начала июня оно будет принято, а потом начнутся работы, я не сомневаюсь», — сказала член центрального штаба Народного фронта, координатор центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тревожная ситуация в поселке Экспериментальный возникла с конца 1990-х годов. Уже тогда жители били тревогу о том, что береговая линия разрушается. По данным местного населения, за последние 11 лет расстояние от жилых строений до края обрыва уменьшилось с 20 до семи метров. В 2017 году расстояние до улицы составляло примерно 10 метров. В октябре 2017 года в посёлке введён режим ЧС. В администрации Оренбургского района заявили, что за период января — ноября 2018 года движение берега реки не зафиксировано. На сегодняшний день речь идет уже о семи метрах до края пропасти.

Примечательно, что берегоукрепительные работы проводились в 2007 году на 240 млн рублей. Весной и осенью 2018 года берег отсыпали грунтом, глиной, бутовым камнем. При этом чиновники говорили о временном эффекте такой меры: берег нуждается в основательном укреплении. Но на это нужны миллионы финансовых средств.

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