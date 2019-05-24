Стройка вместо деревьев: в Махачкале орудуют ночные лесорубы

Махачкала, , 09:35 — REGNUM Уничтожение Эльтавского леса в городе Махачкале продолжается: в дагестанском сегменте соцсетей появились фотографии более десятка свежевырубленных деревьев. Пользователи рассказали, что на освобождённой территории планируются строительные работы.

В мэрии Махачкалы отреагировали на публикации, и на место выехали сотрудники управления архитектуры и градостроительства, сообщили ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе городской администрации. Жители близлежащих домов рассказали специалистам, что вырубались деревья ночью, а уже утром на тракторе начали вывозить их стволы.

Участковый полиции выяснил через водителя, кто заказчик, и поговорил с ним. Он заявил, что имеет разрешительные документы, в том числе и на вырубку деревьев. Однако сейчас, по словам заказчика, он не может их представить, поскольку якобы находится в отъезде. По данному факту собран материал для передачи в правоохранительные органы.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние пять лет, по оценкам экспертов, территория Эльтавского леса из-за человеческой деятельности уменьшилась примерно в три раза, а оставшаяся часть сильно захламлена. На сегодняшний день площадь леса составляет немногим более 219 тыс. кв. м. Активное строительство и вырубка деревьев прямым образом поспособствовали высыханию трёх родников.

В середине третьей декады марта 2019 года власти Махачкалы объявили о внесении территории экосистемы на кадастровый учет. Чиновники мэрии пообещали расширишь территорию путём изъятия незаконно занятых участков, прилегающих к границам природной рекреационной зоны. На тот момент были вынесены судебные решения по 11 искам об аннулировании кадастрового учета и изъятия участков общей площадью почти 4,7 тыс. кв. м.