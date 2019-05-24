Пятница, 24 Мая 2019 года
09:42:29 МСК

Посольство США предупредило граждан о новой схеме грабежа на Украине

Общество

Жертву усыпляют и грабят

Посольство США предупредило граждан о новой схеме грабежа на Украине
Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР
Грабитель с хлороформом

Киев, 24 мая 2019, 09:27 — REGNUM  На Украине набирает обороты преступная схема, жертвами которой могут стать американцы, сообщило посольство США на Украине 23 мая на официальной странице в социальной сети Twitter.

Отмечается, что с потерпевшим знакомится некий человек, который, как правило, представляется туристом, которому нужна помощь. Позже он предлагает выпить, после чего жертва теряет сознание и её грабят.

В посольстве США добавили, что о похожих случаях регулярно сообщают иностранцы, посетившие Украину.

Напомним, ранее посольство США на Украине регулярно предупреждало своих граждан о всевозможных угрозах, призывало их избегать толп людей и массовых демонстраций.

Читайте также: Посольство США попросило граждан избегать массовых акций в Киеве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вопросы законности на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить