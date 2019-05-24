Архитектор Пруне выступил за сохранение деревянной конструкции Нотр-Дама

Париж, , 09:11 — REGNUM Во Франции один из архитекторов исторических памятников Паскаль Пруне, отвечающий за реставрацию собора Парижской Богоматери, заявил, что восстановление деревянной конструкции собора Нотр-Дам является «вероятно, правильным решением», сообщает Le Figaro.

«Использование дерева, вероятно, является правильным решением. В частности, за его гибкость. И найти дерево не проблема. Всё позволяет нам думать, что мы можем восстановить деревянную конструкцию собора», — настаивал архитектор Паскаль Пруне, который выступает за сохранение средневековой деревянной конструкции собора Нотр-Дам, который сильно пострадал во время пожара 15 апреля 2019 года.

Другие архитекторы возразили, что на восстановление деревянной конструкции собора потребуется слишком много времени, что дуб будет трудно найти и долго сушить, и это будет способствовать уничтожению лесов. По их мнению, сталь или бетон были бы более практичными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры Франции Франк Ристер заявил, что в соборе Парижской Богоматери проведён основной комплекс работ по стабилизации элементов здания, пострадавших при пожаре 15 апреля 2019 года.

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