В Южной Корее отметили 64-ю годовщину открытия Jeju National University

Чеджу, Южная Корея, , 09:13 — REGNUM Южнокорейская компания Black Yak пожертвовала 200 млн вон (~$168 тыс.) Фонду национального университета Чеджу Jeju National University Fund. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Чеджу.

По их словам, 24 мая президент компании Black Yak Кан Тхэ Сок лично передал средства представителям Фонда национального университета Чеджу на церемонии в честь 64-летия со дня открытия учебного заведения.

В общей сложности, представители компании Black Yak пожертвовали фондам около 510 млн вон (~$428 тыс.).

Известно, что в этот же день, глава компании Yusong Construction О Хон Бон вручил по 2 млн вон (~$1 680) 10 студентам кафедры дизайна и моды в рамках Фонда стипендиальной поддержки компании.

Кроме того, генеральный директор компании Hallasan Хён Дже Ун также вручил по 1 млн вон (~$840) стипендий 9 студентам кафедры медсестринства.

Известно, что компании Yusong Construction и Hallasan создали стипендиальный фонд и предоставляют студентам стипендии на протяжении 10 лет.