В Тюменской области назвали основные преступления, совершаемые подростками

Тюмень, , 09:08 — REGNUM В Тюменской области с начала года сократилась подростковая преступность. Ни одного преступления за истекший период текущего года не совершено школьниками в Аромашевском, Сладковском, Омутинском и Тобольском районах региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

За четыре месяца 2019 года на территории области 141 подросток совершил преступления, что на 12,9%, или 25 лиц менее, чем за аналогичный период 2018 года.

Локальный рост подростковой преступности зафиксирован в Тобольске, Ялуторовске, Абатском, Вагайском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Казанском, Уватском, Упоровском и Ярковском районах, а также в Голышмановском городском округе.

Значительно уменьшилось число краж, совершённых подростками, и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Однако увеличилось число грабежей, угонов и вымогательств с участием малолетних преступников.

Отмечается, что большинство краж подростки совершают в торговых центрах, и большинство таких преступлений зафиксировано в Тюмени. На грабёж подростки идут ради сотовых телефонов, а также выбивают деньги. Лидером по числу таких преступлений является Тобольск. Угонами промышляют в основном сельские школьники.

Читайте ранее в этом сюжете: Кражи и грабежи: подростковая преступность в Тюменской области