В Челябинске недостроенный дом передали обманутым дольщикам

Челябинск, , 08:45 — REGNUM В Челябинске дом на улице Доватора, 46 передали обманутым дольщикам. Такое решение 20 мая принял областной арбитражный суд, говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе дольщиков в соцсетях.

Если решение не обжалуют, то оно вступит в силу уже в первых числах июня. И тогда жилищно-строительный кооператив сможет самостоятельно заняться достройкой проблемного дома.

Отметим, 16-этажный дом находится в высокой степени готовности. Но достроить его не удаётся уже несколько лет. Прежняя компания-застройщик ранее была признана банкротом.