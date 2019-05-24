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В Челябинске недостроенный дом передали обманутым дольщикам

Общество

Теперь они сами смогут привлечь застройщика

Челябинск, 24 мая 2019, 08:45 — REGNUM  В Челябинске дом на улице Доватора, 46 передали обманутым дольщикам. Такое решение 20 мая принял областной арбитражный суд, говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе дольщиков в соцсетях.

Если решение не обжалуют, то оно вступит в силу уже в первых числах июня. И тогда жилищно-строительный кооператив сможет самостоятельно заняться достройкой проблемного дома.

Отметим, 16-этажный дом находится в высокой степени готовности. Но достроить его не удаётся уже несколько лет. Прежняя компания-застройщик ранее была признана банкротом.

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Проблемы долевого строительства жилья
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