Опрос показал, можно ли получить качественные медуслуги за деньги

Москва, , 08:41 — REGNUM В России качественные медицинские услуги можно получить только за деньги, в этом уверены 37% граждан. Чаще так считают молодые люди и сельские жители — 45% и 44% соответственно. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Считают, что качественную медицинскую помощь можно получить и бесплатно, 52%опрошенных. Больше всего в этом уверены жители Москва и жители городов — миллионников — 68% и 58% соответственно.

Платить за медицинские услуги, которые можно получить бесплатно, чтобы сэкономить время, получить более качественную услугу или по иным причинам, готовы 39% российских граждан, среди молодёжи — 47%.

Не готовы трать деньги на медицинские услуги, которые в государственных клиниках можно получить бесплатно, 56% опрошенных, среди старшего поколения 64%.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 14 апреля 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 48% граждан РФ считают, что наиболее действенными мерами по повышению качества медуслуг является «наказание рублем».

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