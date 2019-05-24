Пятница, 24 Мая 2019 года
08:45:14 МСК

Казахстан и ОАЭ планируют увеличить частоту авиарейсов между странами

Общество

В настоящее время четыре авиакомпании совершают 28 рейсов в неделю

Нур-Султан, 24 мая 2019, 08:45 — REGNUM  Авиакомпания Emirates из ОАЭ планирует организовать регулярные авиарейсы в Казахстан, сообщили в комитете гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

В Нур-Султане председатель комитета Талгат Ластаев встретился с послом ОАЭ в Казахстане Мухаммедом аль-Джабером. Во время переговоров стороны обсудили возможности дальнейшего расширения воздушного сообщения между странами.

Отметим, в настоящее время воздушное сообщение между Казахстаном и ОАЭ осуществляют четыре авиакомпании: Air Astana, Etihad, Fly Dubai, Air Arabia. Они совершают 28 рейсов в неделю по маршруту Алма-Ата — Дубай и Нур-Султан — Дубай.

Читайте также: Между Нур-Султаном и Стамбулом планируют увеличить частоту авиарейсов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить