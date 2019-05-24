В Китае на 10 лет осудили контрабандиста, вывозившего рога сайги из России

Харбин, Китай, , 08:25 — REGNUM Суд провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая приговорил мужчину к 10 годам тюрьмы за контрабанду 88 рогов редкой антилопы сайга, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Промежуточный народный суд Муданьцзяна также постановил изъять имущество гражданина на сумму 100 тыс. юаней ($14,5 тыс.) у обвиняемого по фамилии Янь. Борцы с контрабандой города Суйфэньхэ выявили подозрительное поведение гражданина во время прохождения границы между Китаем и Россией в начале 2018 года. Офицеры задержали Яня 11 мая 2018 года, когда он пересекал границу в обратном направлении.

В общей сложности 88 рогов Сайги было изъято у подозреваемого на месте. При том, что сайга находится под защитой китайского государства первого класса. Расследование показало, что Янь действовал в сговоре с одним из работников обслуживания железных дорог России. Общая стоимость изъятых рогов оценивается на сумму 7 млн юаней.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая был раскрыт случай контрабанды 1,6 млн тонн мрамора.

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