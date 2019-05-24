Пятница, 24 Мая 2019 года
08:25:35 МСК

В Китае на 10 лет осудили контрабандиста, вывозившего рога сайги из России

Общество

Промежуточный народный суд Муданьцзяна также постановил изъять имущество гражданина на сумму 100 тыс. юаней ($14,5 тыс.)

Харбин, Китай, 24 мая 2019, 08:25 — REGNUM  Суд провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая приговорил мужчину к 10 годам тюрьмы за контрабанду 88 рогов редкой антилопы сайга, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Промежуточный народный суд Муданьцзяна также постановил изъять имущество гражданина на сумму 100 тыс. юаней ($14,5 тыс.) у обвиняемого по фамилии Янь. Борцы с контрабандой города Суйфэньхэ выявили подозрительное поведение гражданина во время прохождения границы между Китаем и Россией в начале 2018 года. Офицеры задержали Яня 11 мая 2018 года, когда он пересекал границу в обратном направлении.

В общей сложности 88 рогов Сайги было изъято у подозреваемого на месте. При том, что сайга находится под защитой китайского государства первого класса. Расследование показало, что Янь действовал в сговоре с одним из работников обслуживания железных дорог России. Общая стоимость изъятых рогов оценивается на сумму 7 млн юаней.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая был раскрыт случай контрабанды 1,6 млн тонн мрамора.

Читайте ранее в этом сюжете: Таможня китайского Ляонина отправила 688 тонн иностранного мусора обратно

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Контрабанда и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить