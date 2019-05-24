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В Казахстане пояснили необходимость поступления в первый класс с 6 лет

Общество

Родители пожаловались на необходимость отдавать детей в первый класс в таком раннем возрасте

Нур-Султан, 24 мая 2019, 08:28 — REGNUM  Министр образования и науки Казахстана Куляш Шамшидинова разъяснила необходимость начала обучения детей в школе с шестилетнего возраста, сообщает 24 мая издание Zakon.kz.

Родители пожаловались на необходимость отдавать детей в первый класс в таком раннем возрасте. Мать будущего шестилетнего первоклассника попросила разъяснить нововведения.

«Одни шестилетки готовы стать первоклассниками, а у других еще не сформирована эмоциональная волевая готовность к обучению в школе», — написала женщина в блог министра.

Шамшидинова заявила о необходимости начала обучения именно с 6-летнего возраста и сослалась на исследования и опыт ЮНЕСКО. По её словам, обучение с 6-летнего возраста начинается в 134 странах мира.

Министр также сослалась на социологический опрос Национальной академии образования им. И. Алтынсарина на тему «Раннее развитие детей: проблемы и поиск решения», который подтверждает необходимость начала обучения с шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в Казахстане вступили в силу правила приема детей в школу. Согласно нововведениям родители обязаны отдавать детей в школу с шести лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют отменить обязательное поступление в школы с 6 лет

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