Более 600 человек приняли участие в молодежной конференции АмГУ

Благовещенск, , 08:19 — REGNUM Участниками ХX региональной научно-практической конференции «Молодежь XXI века: шаг в будущее», организованной Амурским государственным университетом (АмГУ), стали 620 человек. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба вуза.

Всего в программе конференции было заявлено 555 докладов, с устными докладами выступили 458 человек.

Работа конференции началась с торжественного открытия. На нём с приветственным словом выступили проректор по учебной работе АмГУ, доктор технических наук, профессор Наталья Савина; министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева; председатель совета ректоров Амурской области, ректор Дальневосточного аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Павел Тихончук.

Далее работа проводилась по 22 секциям. 19 из них действовали на базе АмГУ, ещё три секции по медицинским наукам проводились на базе Амурской государственной медицинской академии.

Отмечается, что по итогам работы участникам конференции вручены сертификаты, для председателей секций подготовлены благодарственные письма. Авторы лучших докладов (35 человека) рекомендованы к присуждению стипендии Президента РФ и к участию в конкурсе премий в рамках мероприятия «Государственная поддержка талантливой молодежи» приоритетного национального проекта «Образование».

Читайте также: Студенты АмГУ и Колледжа Северного Сиэтла разрабатывают космический корабль