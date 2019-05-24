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Актриса Тиффани Хадиш получила гражданство Эритреи

Общество

Страна была родиной ее отца

Асмэра, 24 мая 2019, 08:21 — REGNUM  Американская юмористка и актриса Тиффани Хадиш получила гражданство Эритреи. В этой восточноафриканской стране родился ее отец, передает BBC Africa.

В настоящее время Хадиш находится в Эритреи и принимает участие в празднованиях 28 лет со дня обретения страной независимости.

В прошлом году Хадиш посещала Эритрею, чтобы похоронить отца и воссоединиться с родственниками.

Во время своего визита она встретилась с президентом Эритреи Исаисом Афеверки.

Диппредставитель Эритреи в США подтвердил факт получения актрисой гражданства страны «в этот особенный момент во время нашей недели независимости».

Хадиш родилась в Лос-Анджелесе в 1979 году, она стала известной благодаря ролям в сериалах «If Loving You is Wrong» и «The Last O.G.», а также в комедийном фильме «Girls Trip».

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