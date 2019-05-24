Сеул, , 08:13 — REGNUM Южнокорейская компания Diageo Korea введет систему семейных отпусков для новоиспеченных родителей. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, с 1 июля компания начнет предоставлять оплачиваемый 26-недельный отпуск по беременности и родам вне зависимости от национальности и должности сотрудниц. Для мужчин отпуск по уходу за ребенком будет предоставляться сроком на 4 недели.

Известно, что представители головной компании Diageo приняли решение о предоставлении отпуска для всех новоиспеченных родителей, работающих в филиалах компании.

«Diageo Korea стремится стать компанией, уважающей права и равенство полов. Мы надеемся, что благодаря системе семейных отпусков наши сотрудники смогут насладиться жизнью и продемонстрировать все свои способности дома и на работе», — сообщили представители Diageo Korea.