В Казахстане опровергли информацию о продаже земли иностранцам

Петропавловск, Казахстан, , 08:00 — REGNUM Земля под строительство птицефабрики в Восточно-Казахстанской области будет выделена на основе долгосрочной аренды. Об этом заявила руководитель управления земельных отношений региона Виктория Барсукова, сообщили в областном информационном центре.

По её словам, из государственного резерва в Урджарском районе выделено 300 га земли, которые будут использованы для создания собственной кормовой базы для будущих птицефабрик.

Барсукова, отвечая на вопрос о продаже участков компаниям из Китая, заявила, что выделенные земли находятся в государственной собственности, и никто не имеет право продавать их иностранным инвесторам.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что земля в республике должна принадлежать тем, кто на ней работает.

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