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Суд Египта постановил освободить журналиста Al Jazeera

Общество

Корреспондент выйдет на свободу в течение нескольких дней

Каир, 24 мая 2019, 08:02 — REGNUM  Суд Египта принял решение об освобождении из-под стражи журналиста Al Jazeera Махмуда Хуссейна, который провел в тюрьме 880 дней, сообщается 24 мая на официальном сайте издания.

Первоначально решение об освобождении корреспондента было принято во вторник, 21 мая, однако после ходатайства прокуратуры он был доставлен в другой суд, где 23 мая было окончательно принято решение об освобождении его из-под стражи.

Адвокат Хуссейна Тахер Абдул Наср отметил, что его подзащитный выйдет на свободу через несколько дней.

Напомним, корреспондент Al Jazeera Махмуд Хуссейн был заключен под стражу в 2016 году, несмотря на то, что он находился под стражей без предъявления официальных обвинений, ему вменялось в вину распространение поддельных новостей с целью сеяния «хаоса в государстве».

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