ООН назначила Дэвида Грессли координатором по борьбе с Эболой в ДР Конго

Киншаса, , 07:53 — REGNUM ООН назначила главного координатора глобального противодействия катастрофической вспышки лихорадки Эбола в ДР Конго, передает VOA Africa со ссылкой на заявление ООН от 23 мая.

Дэвид Грессли, занимающий пост спецпосланника ООН в ДР Конго, возьмет на себя координацию операций по борьбе с лихорадкой Эбола.

Вспышка болезни началась в августе 2018 года в восточных провинциях ДР Конго — Итури и Северное Киву. В результате погибли более 1200 человек.

«Нам нельзя терять время», — заявил Грессли после назначения, добавив, что эпидемия нуждается в «расширенном, международном реагировании».

Операция по борьбе с болезнью облегчается применением вакцины против Эболы. К настоящему моменту вакцинировано было около 120 тысяч человек.

ООН опасается распространения вируса на соседние Уганду и Руанду.