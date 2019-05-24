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ООН назначила Дэвида Грессли координатором по борьбе с Эболой в ДР Конго

Общество

«Нам нельзя терять время»

Киншаса, 24 мая 2019, 07:53 — REGNUM  ООН назначила главного координатора глобального противодействия катастрофической вспышки лихорадки Эбола в ДР Конго, передает VOA Africa со ссылкой на заявление ООН от 23 мая.

Дэвид Грессли, занимающий пост спецпосланника ООН в ДР Конго, возьмет на себя координацию операций по борьбе с лихорадкой Эбола.

Вспышка болезни началась в августе 2018 года в восточных провинциях ДР Конго — Итури и Северное Киву. В результате погибли более 1200 человек.

«Нам нельзя терять время», — заявил Грессли после назначения, добавив, что эпидемия нуждается в «расширенном, международном реагировании».

Операция по борьбе с болезнью облегчается применением вакцины против Эболы. К настоящему моменту вакцинировано было около 120 тысяч человек.

ООН опасается распространения вируса на соседние Уганду и Руанду.

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Лихорадка Эбола
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