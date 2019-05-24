Инвестиции в охрану окружающей среды в Казахстане выросли в шесть раз

Нур-Султан, , 07:43 — REGNUM Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды в Казахстане, по итогам первых четырех месяцев 2019 года составили 36,1 млрд тенге ($95,4 млн), что в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 24 мая сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

В Атыраускую область было направлено 23,6 млрд тенге ($62,4 млн) инвестиций в экологическую безопасность или 65,4% от общего объема инвестиций. В Акмолинскую область направлено 6,2 млрд тенге ($16,4 млн), в Карагандинскую область — 3,8 млрд тенге ($10 млн).

По прогнозу министерства энергетики, в 2019 году возобновляемые источники электроэнергии произведут 2,3 млрд кВт∙ч или 2% от общего объема выработанной электроэнергии.

Отметим, с начала 2019 года в Казахстане введено семь возобновляемых источников электроэнергии установленной мощностью 147,6 МВт. Всего в республике действует 74 возобновляемых источника.

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