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В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

Общество

Церемония бракосочетания состоялась за городом

Киев, 24 мая 2019, 07:39 — REGNUM  Участники украинского дуэта «Потап и Настя» рэпер Алексей Потапенко и певица Анастасия Каменских связали себя узами брака. Торжественная церемония состоялась накануне, 23 мая. Поклонники дуэта также смогли увидеть, как проходило торжество. Несколько видео со свадьбы артистов появилось в фан-аккаунтах в Instagram.

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https://www.instagram.com/p/Bxzxbm1lr2W/

На видео попали не только счастливые новобрачные, танцы и песни, но и один из главных свадебных атрибутов — торт, который вместе разрезают Потап и Настя. Многоуровневый десерт, покрытый белой мастикой, был украшен свежими фруктами.

Напомним, украинский дуэт «Потап и Настя» был образован в 2006 году. Дуэт неоднократно являлся лауреатом ряда музыкальных премий, в том числе «Золотой граммофон», «Премия Муз-ТВ», «Песня года», «M1 Music Awards». Наиболее известными песнями коллектива стали «Не пара» и «Чумачечая весна».

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