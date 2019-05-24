В южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто появится новая пожарная часть

Чхонсон, Южная Корея, , 07:30 — REGNUM В южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто построят еще одну пожарную часть. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей пожарной службы провинции Кёнсан-Пукто.

По их словам, пожарная часть будет построена на 11 924 кв. м. участке в районе Чхонсон-ып уезда Чхонсон.

Известно, что на строительство трехэтажной пожарной части площадью 3 630 кв. м. будет выделено 9,1 млрд вон (~$7,64 млн), все строительные работы будут завершены ко второму полугодию 2021 года. На территории части также будет построена учебная башня площадью 264 кв. м.

В настоящее время в уезде Чхонсон работают 66 пожарных и 19 единиц пожарной техники. После строительства новой пожарной части, будет нанято еще 73 пожарных и приобретено 9 единиц пожарной техники.