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Иракские курды приступили к операции по уничтожению остатков боевиков ИГИЛ*

Общество

*ИГИЛ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Эрбиль, Ирак, 24 мая 2019, 07:21 — REGNUM  Вооруженные силы Иракского Курдистана при поддержке авиации коалиции, возглавляемой США, приступили к операции по уничтожению боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 24 мая Kurdistan.ru.

Спецоперация пройдет в отдаленных от центра районах к юго-западу от провинции Сулеймания. Как отмечают местные чиновники, пешмерга уже удалось уничтожить несколько укрытий террористов, также было ликвидировано три боевика.

Напомним, несмотря на то, что власти Ирака еще в декабре 2017 года заявляли о победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в некоторых труднодоступных регионах еще остаются отдельные их банды.

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