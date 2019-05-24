В Кургане расследуют деятельность арендаторов городского сада

Курган, , 07:28 — REGNUM Общественники Кургана добились административного расследования относительно деятельности арендаторов многострадального городского сада ООО «Курганпарк». Здесь расположено 57 торшерных опор наружного освещения, из них в тёмное время суток работают только 12. Это не соответствует нормам регионального законодательства, требующего бесперебойной работы фонарей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе ОНФ по Курганской области.

Согласно правилам городского благоустройства в вечернее и ночное время суток доля действующих светильников должна составлять не менее 95%. Ранее общественники направляли запросы в Уральское управление Ростехнадзора, управление МЧС России по Курганской области и в горадминистрацию Кургана с просьбой принять необходимые меры по устранению нарушений.

Ростехнадзором возбуждено административное расследование, так как после выявленных нарушений никаких изменений в городском саду не произошло. Помимо недостаточного освещения, в горсаду Кургана разрушен бордюрный камень, тротуарная плитка повсеместно сколота, наблюдаются множественные выбоины. Нет контейнерной площадки, скамейки не покрашены, деревья не обрезаны.

Напомним, заброшенность городского сада Кургана на протяжении многих лет является поводом для возмущения местных жителей. При этом у общественного места есть арендатор, которого общественники и некоторые депутаты гордумы столицы Зауралья называют недобросовестным.

Читайте ранее в этом сюжете: Городской сад Кургана «опасен для жизни и здоровья граждан»