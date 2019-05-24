В Омской области аграрии посеяли более 1 млн га яровых культур

Омск, , 07:05 — REGNUM В Омской области продолжается посевная кампания. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, по состоянию на 22 мая яровой сев составил 1,1 млн га (41,2% от плана). На аналогичную дату 2018 года было посеяно 902,5 тыс. га (32,6% от плана).

Зерновые и зернобобовые посеяны на площади 764,8 тыс. га (38,6% от плана). Наиболее активно посевная ведется в 13 районах области. Посев масличных культур специалисты оценили в 200,4 тыс. га (64,2% от плана). Посев овощей проведён на площади 2895 га (55,8% от плана).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам уборочной кампании 2018 года хлеборобы Омской области намолотили более 3,3 млн тонн зерна. Обмолочено более 1,8 млн гектаров уборочной площади зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность — 17,6 ц/га. При этом и посевная, и уборочная в Омской области в 2018 году проходили в сложных погодных условиях. Аграрии приступили к весенне-полевым работам на две-три недели позже срока.

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