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«Любовь» к себе? Жительница Бразилии собралась замуж за саму себя

Общество

«Невеста» сделает татуировку, изображающую женщину с крыльями бабочки

Бразилиа, 24 мая 2019, 05:26 — REGNUM  Выйти замуж за саму себя решила жительница города Белу-Оризонти (Бразилия) Жуссара Дутра Кота, пишет Estado de Minas.

Официально брак не будет зарегистрирован, поскольку в Бразилии этого не делают. Но торжество всё-таки состоится. По словам Дутра Коты, «любовь к себе — самая искренняя».

Поскольку обручальными кольцами обмениваться в такой ситуации не с кем, «невеста» сделает татуировку, изображающую женщину с крыльями бабочки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 г. жительница штата Индиана (США) вышла замуж за своего умершего жениха.

Читайте ранее в этом сюжете: Жительница США вышла замуж за мертвого жениха

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