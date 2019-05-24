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На юго-западе Китая задержан наркоконтрабандист из Мьянмы

Общество

У него при себе было 18.1 кг запрещенных веществ

Куньмин, Китай, 24 мая 2019, 05:08 — REGNUM  Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала подозреваемого в трансграничной торговле наркотиками гражданина Мьянмы, у которого было изъято 18,1 кг наркотиков, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Полиция уезда Сычоу сообщила, что еще 16 мая текущего года она получила сведения о том, что некие наркоторговцы планируют перевезти наркотики в город Жуйли на границе Китая и Мьянмы. Полиция арестовала подозреваемого в контрабанде наркотиков в городе Жуйли 21 мая. Расследование дела продолжается.

Стоит также отметить, что подобного рода случаи — не редкость в Юньнани, поскольку этот региона Китая граничит с «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Таиланд, Мьянма и Лаос.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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