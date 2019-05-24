Facebook провёл масштабную чистку от фейковых аккаунтов

Вашингтон, , 05:05 — REGNUM Более трёх миллиардов фейковых аккаунтов удалили сотрудники Facebook за последние полгода, сообщили в компании.

Уточняется, что мероприятия компания проводит с октября 2018 г. Удаляются аккаунты, с которых идёт спам и дезинформация. Только в октября — декабре были заблокированы 1,2 млрд аккаунтов, а за три месяца нового года — 2,2 млрд.

Напомним, после скандала вокруг Facebook, связанного с компанией Cambridge Analytica о сборе персональных данных, в апреле 2018 г. главе компании Марку Цукербергу пришлось давать публичные объяснения в американском сенате.

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