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Москвичей предупредили о возможных нападениях ворон

Общество

Вороны защищают своих птенцов и могут напасть на людей

Москва, 24 мая 2019, 05:10 — REGNUM  Московские вороны в мае-июне начинают выводить птенцов, поэтому могут нападать на людей, которые приближаются к гнездам, сообщает пресс-служба Мосприроды.

По словам экспертов организации, зачастую прохожие начинают подходить к вороньим гнездам и рассматривать птенцов. Из-за этого взрослые птицы начинают переживать за свое потомство и стремятся их защитить. Не исключены случаи нападения ворон на людей по этой причине.

«Не надо подходить к воронятам и пытаться их взять в руки, взрослые всегда за ними присматривают и защищают», — цитирует совет специалистов РИА Новости.

Ранее жители города Тольятти стали обращаться в местный Центр с гражданской защиты с жалобами на агрессивных ворон. По словам спасателей, сотрудникам центра приходится выезжать на такие вызовы ежедневно.

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