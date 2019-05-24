В ЕАО надзорные органы озаботились летним детским отдыхом

Биробиджан, , 04:22 — REGNUM В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в отношении организаций, поставляющих пищевые продукты в детские оздоровительные лагеря, выявлено 12 нарушений законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора.

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Проверка была проведена в отношении 12 из 56 организаций, внесённых в реестр поставщиков пищевых продуктов в детские оздоровительные лагеря. Составлено 12 протоколов об административных правонарушениях.

«В 2019 году в Еврейской автономной области планирует приступить к работе 101 летняя оздоровительная организация. Из общего количества оздоровительных организаций 95 с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования, 4 стационарных организации отдыха и оздоровления и 2 палаточных лагеря», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Все шесть административных территорий области, где будет организован детский отдых, являются эндемичными по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом. На территории мест отдыха проводится акарацидная обработка.

В настоящее время выдано 86 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии организаций отдыха и оздоровления санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая открылась Всероссийская горячая линия по вопросам качества и безопасности летнего отдыха детей. Ведомство проверит материально-техническое состояние детских оздоровительных учреждений, их готовность к работе и приему детей. Также будут проверены системы водоснабжения, отопления, пищеблоки; жилые помещения и медицинские пункты в детских учреждениях отдыха и оздоровления. По всем вопросам жители России могут обращаться по телефону горячей линии: 8−800−55 549−43.