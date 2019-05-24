Исследовательский институт проверит последствия от внедрения МЭШ для детей

Москва, , 09:06 — REGNUM Специалисты исследовательского института при Министерстве здравоохранения РФ отмечают угрозы, которые могут представлять для детей цифровые образовательные технологии, используемые в том числе в проекте «Московская электронная школа» (МЭШ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Четверикова.

«Мы написали запрос от имени движения «За возрождение отечественной науки» в Минздрав. Нам пришёл ответ из Минздрава, в котором они приложили ответ внештатных консультантов из исследовательского института. Специалисты нас поддержали и перечислили все те угрозы, о которых мы говорили, что в проекте используют непроверенные технологии, что нет СанПиНов и что цифровая школа не может быть базовым образованием. Это сказали специалисты исследовательского института при Минздраве. Они отметили, что сейчас создана рабочая группа, куда входят представители нескольких центров», — отметила специалист.

По словам Четвериковой, работу по изучению влияния на детей цифровых технологий в образовании планируется продолжить.

«Эта группа планирует разработать программу, чтобы обеспечить здоровье детей в условиях цифровизации. Мы должны добиться, чтобы эта группа выросла в широкую комиссию, которая бы оценила, как цифровые технологии влияют на здоровье детей», — сообщила доцент МГИМО.

Как сообщало ИА REGNUM, противники МЭШ создали сайт, на котором публикуют альтернативные точки зрения о деятельности проекта.

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