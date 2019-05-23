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Намибия попросила у России гуманитарной помощи в связи с засухой

Общество

В Намибии введён режим чрезвычайной ситуации из-за сильнейшей с 1945 года засухи

Москва, 23 мая 2019, 20:57 — REGNUM  Власти Намибии обратились к России с просьбой об оказании гуманитарной помощи в связи с сильнейшей засухой в стране. Об этом 23 мая сообщили впресс-служба вице-премьера Юрия Трутнева, председательствующего на заседании российско-намибийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как отмечается в сообщении, засуха, с которой столкнулась Намибия, стала сильнейшей с 1945 года. Завершившийся в стране сезон дождей прошёл практически полностью без осадков. Президент Намибии Хаге Гейнгоб принял решение о введении в стране режима чрезвычайной ситуации.

Сообщается, что Трутнев пообещал намибийской стороне, что Россия рассмотрит поступившее обращение в кратчайшие сроки.

Напомним, что Россия уже предоставляла Намибии гуманитарную помощью в связи с засухой в 2013 году.

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Жара, засуха
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