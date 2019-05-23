Четверг, 23 Мая 2019 года
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«Википедия» обратилась в ЕСПЧ с иском против властей Турции

Общество

Wikimedia Foundation добивается отмены блокировки сайта на территории страны

Сан-Франциско, США, 23 мая 2019, 19:23 — REGNUM  Управляющая онлайн-энциклопедией «Википедия» некоммерческая организация Wikimedia Foundation обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском против властей Турции в связи с блокировки сайта на территории этой страны. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба организации.

В своём иске организация требует обязать турецкие власти снять блокировку, указывая, что действия Анкары являются нарушением свободы самовыражения, гарантируемой 10-й статьёй Европейской конвенции о защите прав человека.

«Мы предпринимаем эти меры, основываясь на нашей неизменной приверженности доступу к знаниям и свободе самовыражения как основнополагающим правам каждого человека», — говорится в заявлении.

Доступ к «Википедии» на территории Турции заблокирован уже более двух лет. Как заявил глава Wikimedia Кэтрин Маер, обратиться в ЕСПЧ организация после безуспешных попыток договориться с турецкими властями, а также неудачи в Верховном суде Турции.

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