Абызова оставили под стражей до конца июля

Москва, , 19:09 — REGNUM Басманный суд Москвы продлил арест бывшего министра Открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова. Решение было принято сегодня, 23 мая.

Следствие ходатайствовало о продлении ареста Абызова до 25 июля. Суд к ходатайству следствия прислушался и продлил содержание экс-министра в следственном изоляторе до 25 июля.

Напомним, ранее суд уже продлил сроки содержания под стражей трех других фигурантов дела Абызова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-министр Абызов обвиняется в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Абызов незаконно вывел за рубеж порядка 4 млрд рублей.