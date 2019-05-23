Четверг, 23 Мая 2019 года
19:38:54 МСК

Абызова оставили под стражей до конца июля

Общество

Расследование дела экс-министра продолжается

Москва, 23 мая 2019, 19:09 — REGNUM  Басманный суд Москвы продлил арест бывшего министра Открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова. Решение было принято сегодня, 23 мая.

Следствие ходатайствовало о продлении ареста Абызова до 25 июля. Суд к ходатайству следствия прислушался и продлил содержание экс-министра в следственном изоляторе до 25 июля.

Напомним, ранее суд уже продлил сроки содержания под стражей трех других фигурантов дела Абызова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-министр Абызов обвиняется в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Абызов незаконно вывел за рубеж порядка 4 млрд рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дело экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить