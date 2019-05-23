В Калужской области районного чиновника подозревают в коррупции

Людиново, Калужская область, , 18:53 — REGNUM В Людиновском районе Калужской области заместитель главы администрации задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом 23 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии СК, заместитель главы администрации выявил у двух предпринимателей нарушения земельного законодательства, после чего предложил им оказать спонсорскую помощь району, пообещав закрыть глаза на нарушения. Предприниматели передали денежные средства не на специальный благотворительный счет, а непосредственно должностному лицу, которыми он, как полагает следствие, распорядился по своему усмотрению.

По данному факту прокуратурой города в адрес главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» направлена информация о конфликте интересов и личной заинтересованности, выразившееся в нарушении законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции.

Заместитель главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» уволен со службы в связи с утратой доверия.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы администрации Людиновского района Калужской области по экономическим вопросам Владимир Фарутин 21 мая был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России совместно с калужским областным управлением Следственного комитета России. В здании районной администрации Людиново правоохранители провели обыски.

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