Убивший женщину в Воронежском онкодиспансере аппарат проверяли в 2018 году

Воронеж, , 18:33 — REGNUM Провести анализ состояния технического оборудования поручено медицинским учреждениям Воронежской области после трагедии в онкологическом диспансере, где при прохождении лучевой терапии погибла женщина. Об этом сообщил руководитель областного департамента здравоохранения Александр Щукин 23 мая.

«Произошедшее — горе для семьи и беда для учреждения. Выражаю искренние соболезнования. Департамент здравоохранения и онкологический диспансер оказывают следователям всестороннюю помощь в проведении расследования. Мы примем все меры, чтобы исключить повторение подобного. Медицинским организациям области уже поручено провести анализ технического состояния оборудования. И безусловно вред, причиненный жизни, будет возмещен в соответствии действующим законодательством», — сказал Щукин.

В департаменте здравоохранения уточнили, что техническое обслуживание аппарата, сбой работы которого стал причиной смерти пациентки, проводилось регулярно, в ноябре 2018 года проверка БУЗ ВО «ВОКОД» Верхне-Донским управлением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору нарушений в эксплуатации оборудования не выявила.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 22 мая. 51-летняя пациентка проходила процедуру лучевой терапии. В ходе процедуры у чешского прибора, выпущенного в 2006 году, заклинил подъемный механизм, в результате женщину зажало между столом и коллиматором аппарата. Пациентка скончалась на месте. Следственные органы возбудили уголовное дело. На место были направлены эксперты Росздравнадзора. Губернатор Александр Гусев поручил создать специальную комиссию с участием общественников.

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