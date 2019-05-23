Три варианта памятника Даниилу Гранину выбрали в Петербурге

Санкт-Петербург, , 18:31 — REGNUM Три варианта памятника писателю Даниилу Гранину выбрали члены жюри конкурса в Петербурге. Победитель конкурса будет выбран позже. По его проекту памятник писателю-фронтовику установят в Северной столице.

Напомним, по указу президента России в 2019 году отмечается 100-летний юбилей Даниила Гранина и проводятся мероприятия по увековечению его памяти. В феврале на доме в Петербурге, где он жил многие годы, была открыта мемориальная доска.

Читайте также: В Петербурге открывают мемориальную доску писателю Даниилу Гранину

Как сообщает 23 мая издание «Фонтанка», дочери писателя Марине Чернышевой и министру культуры Владимиру Мединскому, входящим в состав жюри, понравился макет памятника, на котором Гранин изображён сидящим на скамье. Однако он все же не вошел в тройку лидеров, поскольку других членов жюри не впечатлил. Но в случае доработки еще может быть рассмотрен при принятии окончательного решения.

«За три варианта проектов-победителей все присутствующие на заседании члены жюри проголосовали единогласно. Лучший вариант будет выбран после доработки макетов авторами», — отмечает источник.

Победители получат, соответственно, по 350, 250 и 150 тысяч рублей. Проект, занявший первое место, будет реализован.

Напомним, писатель Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни 5 июля 2017 года в Санкт-Петербурге. В 2019 году исполнилось 100 лет со дня его рождения.

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов договорился с Мединским о конкурсе на памятник Даниилу Гранину